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Суспільна думка
Політика
18 серпня 2023, 13:32

Передачу Україні F-16 від Нідерландів і Данії схвалено США – Reuters

Україна отримає винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів відразу після завершення навчання пілотів. Відповідне рішення було прийняте на рівні Сполучених Штатів, як повідомляє Reuters.

Американська сторона забезпечила Данію та Нідерланди гарантіями щодо швидкого проходження всіх необхідних формальностей для передачі літаків Україні після завершення навчання українських пілотів.

За словами високопосадовця американської адміністрації, держсекретар США Ентоні Блінкен особисто звернувся до урядів Данії та Нідерландів з відповідними запитами. Він відзначив, що Сполучені Штати активно підтримують передачу винищувачів F-16 Україні та готові забезпечити якісне навчання українських пілотів.

«Мета наших зусиль полягає у тому, щоб забезпечити успішну передачу винищувачів F-16 Україні, а також забезпечити відповідну підготовку українських пілотів, що допоможе їм повністю використовувати нові можливості цих літаків», - зазначено у зверненні Блінкена.

Раніше президент США схвалив навчання українських пілотів на цих сучасних літаках.

Джерело: "Reuters"
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