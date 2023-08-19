Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції

19 серпня 2023, 13:17

Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Швеції, під час якого планує провести важливі зустрічі. Цю інформацію глава держави опублікував у своєму каналі в месенджері Telegram.

Зеленський прибув до Швеції разом з першою леді України. У планах президента — зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI та королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та лідерами парламентських партій.

"Масштабні українсько-шведські переговори. Висловлю особисту вдячність Швеції за її підтримку в нашій боротьбі за свободу та незалежність", - зазначив президент.

Головна мета поїздки, як наголосив глава держави, полягає в посиленні позицій української армії як на землі, — так і в повітрі, розвитку двосторонньої співпраці, включаючи оборонно-промисловий комплекс, європейську інтеграцію України та забезпечення спільної безпеки у євроатлантичному регіоні.

"Ми висловлюємо повну підтримку Швеції на її шляху до НАТО. Переконані, що разом ми гарантуємо стабільний мир в балто-чорноморсько-азовському регіоні", - додав Зеленський.

Швеція від самого початку конфлікту надає підтримку Україні. Наприклад, весною влада Швеції прийняла рішення передати Україні 8 самохідних артилерійських установок "Archer". Крім цього, шведська сторона буде навчати українських військових використовувати ці установки, а також планується створити логістичний центр поблизу України для обслуговування та ремонту техніки.