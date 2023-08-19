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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
20 серпня 2023, 16:15

Зеленський в Нідерландах домовився про поставку 42 винищувачів F-16

Візит президента України Володимира Зеленського до Нідерландів виявився плідним, з метою домовленості щодо постачання винищувачів F-16 Україні. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Під час наших переговорів з прем'єр-міністром Марком Рютте ми дійшли згоди стосовно кількості літаків F-16, які будуть передані Україні після підготовки наших пілотів та інженерів. Це неймовірно важливий крок для нашої країни – 42 літаки, і це лише початок. Дякую Нідерландам за підтримку!" - зазначив президент.

На додаток, Володимир Зеленський поділився спільним фото з Марком Рютте, зробленим на фоні винищувача F-16 на авіабазі Ейндховен.

В рамках своєї поїздки до Нідерландів президент відвідав авіабазу Ейндховен разом із Марком Рютте. Вони також планують провести спільну пресконференцію, де будуть обговорювати ключові аспекти підписаних угод.

Нещодавно Сполучені Штати Америки дали дозвіл на передачу винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів Україні. Це важливий крок у підготовці українських пілотів та інженерів до ефективного використання цієї техніки. Крім того, Нідерланди разом з Данією керують коаліцією, що навчає українських фахівців літати на американських винищувачах F-16, а також підготовку інженерів.

Візит Володимира Зеленського до Нідерландів вже не перший — минулого травня він також відвідав цю країну та зустрічався з високопосадовцями.

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