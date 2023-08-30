Призначено нового міністра оборони Британії. Грант Шаппс приступив до роботи

31 серпня 2023, 13:34

Британський міністр оборони Бен Воллес оголосив про свою відставку після чотирьох років на посаді. Новим головою Міністерства оборони став Грант Шаппс, про це повідомляється на офіційній Твіттер-сторінці уряду Великобританії.

«Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони з нетерпінням чекаю на співпрацю з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил на варті безпеки нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України у її боротьбі проти варварського вторгнення путіна», – зазначив Грант Шаппс у своєму першому коментарі після призначення.

Попередньо Грант Шаппс обіймав посаду міністра енергетичної безпеки. Відомо, що на минулому тижні Шаппс відвідав Київ, де брав участь у святкуванні Дня Незалежності.

Звістка про намір Воллеса подати заяву про відставку з'явилася рано вранці 31 серпня.

«Після довгих роздумів я вирішив попросити про дозвіл піти у відставку, мені настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і досліджувати нові можливості», - зазначено в листі Воллеса до Сунака.

У своєму відповідному листі Сунак наголосив, що "розуміє бажання Воллеса піти у відставку", зокрема, після восьми років роботи на різних посадах в уряді. Він висловив вдячність Воллесу і висловив повне розуміння його рішення.

В червні цього року Воллес закликав українську владу проявити вдячність Заходу за надану допомогу. Це стало відповіддю на заяву Зеленського про членство України в НАТО. Воллес відзначив, що Великобританія "не є магазином Amazon".

Щодо війни в Україні, Грант Шаппс попередньо висловив думку, що путін має манію величі та намагається виправдати жахливі акти насильства відмовками. Він зауважив, що відповідь на окупацію можна дати, підтримавши Україну і продемонструвавши силу глобальної коаліції.