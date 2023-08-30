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Суспільна думка
Політика
31 серпня 2023, 13:34

Призначено нового міністра оборони Британії. Грант Шаппс приступив до роботи

Британський міністр оборони Бен Воллес оголосив про свою відставку після чотирьох років на посаді. Новим головою Міністерства оборони став Грант Шаппс, про це повідомляється на офіційній Твіттер-сторінці уряду Великобританії.

«Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони з нетерпінням чекаю на співпрацю з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил на варті безпеки нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України у її боротьбі проти варварського вторгнення путіна», – зазначив Грант Шаппс у своєму першому коментарі після призначення.

Попередньо Грант Шаппс обіймав посаду міністра енергетичної безпеки. Відомо, що на минулому тижні Шаппс відвідав Київ, де брав участь у святкуванні Дня Незалежності.

Звістка про намір Воллеса подати заяву про відставку з'явилася рано вранці 31 серпня.

«Після довгих роздумів я вирішив попросити про дозвіл піти у відставку, мені настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і досліджувати нові можливості», - зазначено в листі Воллеса до Сунака.

У своєму відповідному листі Сунак наголосив, що "розуміє бажання Воллеса піти у відставку", зокрема, після восьми років роботи на різних посадах в уряді. Він висловив вдячність Воллесу і висловив повне розуміння його рішення.

В червні цього року Воллес закликав українську владу проявити вдячність Заходу за надану допомогу. Це стало відповіддю на заяву Зеленського про членство України в НАТО. Воллес відзначив, що Великобританія "не є магазином Amazon".

Щодо війни в Україні, Грант Шаппс попередньо висловив думку, що путін має манію величі та намагається виправдати жахливі акти насильства відмовками. Він зауважив, що відповідь на окупацію можна дати, підтримавши Україну і продемонструвавши силу глобальної коаліції.

Irta-fax
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