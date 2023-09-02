Угорщина знов відрізнилась скандальною заявою щодо України

03 вересня 2023, 16:23

Угорщина знову поширила пропозицію стосовно України, що викликала суперечки та обурення в суспільстві. Повідомляє видання Hirado.

Голова канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш зробив скандальну заяву:

"Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям."

Гуляш вважає, що розміщення миротворців та інші подібні рішення в довгостроковій перспективі сприятимуть забезпеченню миру в Україні та стверджує, що Україна не зможе повернути окуповані росією території.

Додатково, Гуляш вказує, що ефективні переговори між Україною та росією можливі лише за участю Сполучених Штатів. Він також стверджує, що росія не є загрозою для Центральної Європи, оскільки не досягла значущих результатів в Україні за останні півтора року.

Ця ініціатива Угорщини викликала обурення і неоднозначну реакцію з боку міжнародної спільноти.

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина також порушила міжнародне гуманітарне право, забравши українських полонених із росії без відома України.