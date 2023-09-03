Ердоган з путіним три години вели перемовини

04 вересня 2023, 18:15

У Сочі завершилися переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та рф путіна. Зустріч у санаторії "русь" тривала близько 3 години, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Спочатку Ердоган та путін півтори години говорили у складі делегацій, а потім відправились на робочу вечерю у форматі віч-на-віч. Після завершення переговорів вони не давали пресконференцію.

Перед зустріччю Ердоган сказав, що за результатами його візиту в Сочі світ "отримає важливе повідомлення" щодо зернової угоди.

Це вже друга зустріч путіна та Ердогана в цьому році, оскільки вони востаннє зустрічалися очно в жовтні 2022 року на саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НУМДА) в Астані. З того часу вони спілкувалися телефоном 13 разів, також президент росії брав участь у церемонії закладення палива на турецькій АЕС «Аккую» по відеозв'язку.