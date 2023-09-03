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Суспільна думка
Політика / Суспільство
04 вересня 2023, 20:26

Папа Римський Франциск виправдовувався за «велику матінку росію»

Папа Римський Франциск надав пояснення стосовно своїх нещодавніх слів про "велику матінку росію", заявивши, що вони не мали політичного підтексту. З цим виступом Папи ознайомило агентство Reuters.

Під час бесіди з журналістами Папа Франциск визнав, що його минулі коментарі були "погано сформульовані". Він стверджує, що фразу слід розглядати у культурному, а не політичному контексті.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли сказав це. Можливо, це не був найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику росію, я мав на увазі не стільки географію, – скільки культуру", - пояснив Папа.

За його словами, ця заява була "спонтанним коментарем", спричиненим його вивченням російської історії у школі. Папа також висловив думку, що культуру країни-окупанта не слід скасовувати цивілізованим країнам через політичні проблеми.

"Це не повинно скасовуватися через політичні конфлікти. На росії були тяжкі моменти в історії, але спадщина все ще існує і є доступною для всіх", - відзначив Папа.

Нагадаємо, наприкінці серпня Папа Римський виступив перед російською молоддю через відеозв'язок і назвав їх "нащадками великої матінки росії", закликавши не забувати про спадщину, згадавши Петра I та Катерину II.

У Міністерстві закордонних справ України ці слова Франциска назвали прикрими.

Джерело: "Reuters"
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