В Індії планується зміна назви країни на «історичну» – ЗМІ

05 вересня 2023, 18:13

Уряд під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді планує внести резолюцію до парламенту Індії щодо зміни назви країни на традиційну "Бхарат". Цю інформацію оприлюднила газета Times Now 5 вересня.

Голосування за цю резолюцію може відбутися під час спеціальної сесії парламенту, запланованої на період з 18 по 22 вересня.

За словами речника Конгресу Джайрама Рамеша, запрошення на саміт G20, який відбудеться 9-10 вересня в Делі, були розіслані від імені президента. Але не Індії, а саме Бахарату.

Ця ініціатива щодо перейменування країни знайшла підтримку серед багатьох членів правлячої партії прем'єр-міністра Нарендри Моді, Бхаратія джаната парті.

🌏Слово "Індія" походить від слова "Інд", яке було названо на честь річки Інд (або Сіндху), яка протікає через Тибет, індійські Джамму та Кашмір і перетинає більшу частину Пакистану. Греки та іранці називали цю землю "Хіндос" або "Індос", означаючи "землю на схід від річки Інд".

У стародавньому індійському тексті Вішну Пурана назва "Бхарат" згадується як суша, розташована на північ від океану та на південь від снігових гір. Згідно з Конституцією, "Бхарат" є офіційною санскритською назвою країни.

Наразі назви "Бхарат" і "Індія" використовуються як синоніми, і "Бхарат" інтерпретується як місцевий переклад слова "Індія". Паспорти, видані громадянам Індії, мають офіційні назви "Bharat Ganrajya" (мовою хінді) та "Republic of India" (англійською).