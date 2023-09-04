Президент підписав указ про звільнення Кириленка з поста голови Донецької ОВА

05 вересня 2023, 21:20

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Ця подія отримала підтримку і від Верховної Ради, і від Кабінету міністрів.

Причиною звільнення Кириленка стала його кандидатура на посаду голови Антимонопольного комітету. Попередня голова Ольга Піщанська подала заяву про відставку без надання докладних пояснень щодо причин цього кроку.

Павло Кириленко, якому 37 років, очолив Донецьку обласну державну адміністрацію у липні 2019 року. Попередньо він обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.