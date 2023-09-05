Уряд спростив процедуру працевлаштування водіїв екстренної медичної допомоги

06 вересня 2023, 17:47

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою водії екстреної медичної допомоги та медицини катастроф можуть працевлаштуватися за спрощеною процедурою: детальніше читайте 👉 тут

Ухвалене рішення передбачає, що для працевлаштування кандидат має працювати водієм авто певної категорії протягом останнього року (замість трьох років). Також він зобов'язаний пройти 1 місяць спеціальної підготовки та стажування (замість 6 місяців стажування) і лише після цього зможе приступити до роботи.

Станом на кінець минулого року бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф були укомплектовані водіями на 79%, чверть з цих водіїв – люди пенсійного віку. Для цілодобового забезпечення українців якісною медичною допомогою, за добу на одному авто «екстренки» має працювати 4 бригади, відповідно – 4 водії.

🌐 Вакансії водіїв екстреної медичної допомоги можна знайти 👉 тут

Ухвалене рішення щодо спрощення процедури працевлаштування водіїв діятиме до кінця воєнного стану та ще рік після його припинення.

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