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Суспільна думка
Суспільство / Події
07 вересня 2023, 10:07

На росії закрили доступ до даних реєстру про інвалідів - ЗМІ

Соціальний фонд росії припинив публікацію даних із федерального реєстру інвалідів, що раніше надавав журналістам можливість визначати кількість поранених росіян на війні в Україні. Про це повідомляє опозиційне видання Медуза у середу, 6 вересня.

При спробі перейти на сторінку із даними про інвалідів з'являється повідомлення про помилку 404: "Вибачте, здається, що сторінки, яку ви шукали, більше не існує або, можливо, її було переміщено".

За даними ЗМІ, до серпня 2023 року на сайті Соціального фонду росії були доступні дані про кількість інвалідів, яким надали офіційний статус у кожному суб'єкті рф.

Представники Соціального фонду відмовилися надати журналістам пояснення стосовно того, чому ці дані було приховано.

"Будь ласка, зверніться за цими даними до росстату", - було їхньою відповіддю на запит.

Нагадаємо, що росія рекрутувала громадян Куби для участі у війні проти України. Також, рекламні оголошення, що пропонували негайну виплату понад 5000 доларів за вступ до російської армії, з'явилися на екранах казахських інтернет-користувачів.

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