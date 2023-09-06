В Україні заборонять виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня, які є військовозобов’язаними

07 вересня 2023, 16:01

З 1 жовтня 2023 року жінки з медичною або фармацевтичною освітою будуть включені до військового обліку та отримають статус військовозобов'язаних, для яких буде обмежений виїзд за кордон. Про це було повідомлено представником президента в Верховній Раді та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федіром Веніславським. Повідомляє РБК-Україна в четвер, 7 вересня.

Закон про включення жінок з медичною або фармацевтичною освітою до військового обліку був ухвалений Верховною Радою рік тому. Згідно з цим законом, Кабінет Міністрів видає постанову, а Міністерство оборони видає наказ про військовий облік жінок. З 1 жовтня цього року жінки з відповідною освітою обов'язково мають вступити в військовий облік.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду», — заявив Веніславський.

Парламентар додав, що жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно. Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, не планується.

7 вересня 2022 року Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік до 1 жовтня 2023 року. Відповідний указ підписав тодішній глава відомства Олексій Резніков. 7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.