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Суспільна думка
Влада / Суспільство / Події
07 вересня 2023, 18:31

Росіяни формують штурмові загони для окупації Куп’янська – глава Харківської ОВА

Російські військовослужбовці нині активно формують штурмові групи та планують спробу окупації міста Куп'янськ, що розташоване в Харківській області. Таку інформацію висловив Олег Синегубов, голова обласної військової адміністрації, у ході загальнонаціонального марафону.

"Ворог намагається створити штурмові групи та спрямовує їх до Куп'янська. Однак ми впевнені, що йому не вдасться досягти успіху на цьому напрямку, оскільки він не має жодних досягнень на полі бою", - наголосив він.

Синегубов повідомив, що на ніч проти 7 вересня збільшилися обстріли на півночі області, зокрема у Богодухівському та Харківському районах, а також на Вовчанському та Куп'янському напрямках.

Крім того, він відзначив, що населення міста Ізюму, починаючи з моменту звільнення від окупації, значно зросло з 2-3 тисячі осіб до сучасних 27 тисяч мешканців, і люди продовжують активно повертатися до своїх домівок.

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