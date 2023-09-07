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Суспільна думка
Суспільство
08 вересня 2023, 20:47

Ніяких барабанів. Уряд змінив правила публічних закупівель

Кабінет Міністрів змінив умови проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. За новими правилами, для закупівель, що перевищують 50 тисяч гривень, необхідно обґрунтувати їх необхідність. Про це повідомила пресслужба уряду.

"Необхідно не лише оприлюднити звіт про угоду, укладену без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстав для проведення відповідної закупівлі. Крім того, зменшено перелік підстав, за якими державні замовники можуть уникнути конкурентних торгів і підписати контракти безпосередньо", - відзначено в урядовому заявленні.

Міністр економіки Юлія Свириденко додала, що ці нововведення спрямовані на покращення якості роботи тих, хто оголошує тендери. Крім того, постанова посилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як невідкладна потреба.

Нагадаємо, що наприкінці квітня управління освіти Дніпровського району Києва замовило сотні барабанів для укриттів нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Після негативної реакції товариства – договір розірвали. А в липні в одне з укриттів у Дніпровському районі закупили очищувачі повітря з вбудованим іонізатором по 30 тисяч гривень за штуку.

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