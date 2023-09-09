Спільна декларація щодо України погоджена учасниками саміту G20

09 вересня 2023, 21:31

Прем'єр Індії Нарендра Моді, чия країна нині головує у G20, оголосив, що саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію на саміті. Він підкреслив важливість спільних зусиль і визнав компроміс у питаннях, пов'язаних з війною між Україною та росією. Про це пише Reuters.

"Завдяки складній роботі всіх команд ми отримали консенсус щодо декларації саміту лідерів G20. Оголошую про погодження декларації", - заявив він.

Моді не розголошував деталей узгоджених формулювань, але відзначив важливість досягнутого компромісу. Варто відзначити, що позиції країн G20 відрізняються щодо війни росії та України. Держави Заходу підтримують більш жорстке осудження росії, тоді як країни Глобального Півдня більше акцентують на економічних аспектах.

Згідно з матеріалами, опублікованими виданням The Hindustan Times, в підсумковій декларації G20 закликала всі країни дотримуватися принципів міжнародного права, поважати територіальну цілісність та суверенітет інших країн, а також міжнародне гуманітарне право. Декларація містить такі основні положення:

Заклик до мирного врегулювання конфліктів, наголошення на важливості дипломатії та діалогу.

Підтримка всіх конструктивних ініціатив, спрямованих на підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні, що відповідає принципам Статуту ООН.

Заклик до повного виконання "зернової угоди" для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та росії.

Виступ проти застосування ядерної зброї та загроз її використання.

Саміт G20 стартував 9 вересня в Індії та спрямований на обговорення ключових економічних та політичних питань. Важливо зазначити, що Україна не брала участі в цьому заході, але представники росії були присутні на ньому.