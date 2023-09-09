Помічено модернізацію росіянами дронів-камікадзе – Ігнат

09 вересня 2023, 13:48

У п'ятницю, 8 вересня, речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, надав інформацію про роботу росії над модернізацією дронів-камікадзе «Shahed» та покращенням керованих авіаційних бомб. Це стало відомо під час телемарафону.

Він зазначив, що рф активно модернізує іранські дрони, зробивши їх менш помітними для українських радіолокаційних систем.

Відповідаючи на запитання про модернізацію КАБів, Ігнат сказав, що керована авіабомба вже сама по собі перероблена: "Зі звичайної фугасної авіаційної бомби зробили керовану, тобто збільшили їй радіус застосування, щоб не входив у зону ураження ворожий винищувач".

Він зауважив, що такі КАБи дозволять росіянам завдавати удари з відстані близько 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, та здатні долетіти приблизно 70 кілометрів, наносячи удари по українських позиціях.

"Так, вони планують їхню модернізацію, можливо, з використанням GPS-навігації, щоб забезпечити більшу точність удару. Ми зафіксували застосування цих бомб вже протягом кількох місяців, і їхня точність залишає бажати кращого", - зазначив Ігнат.

Раніше було повідомлено про атаку ударних безпілотників на південь Одеської області, яка тривала більше трьох години. Внаслідок цього нападу дронів «Shahed» пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури в Ізмаїльському районі. Також відомо про двох поранених.