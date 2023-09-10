путін в довгій війні програє, але не розуміє цього – Зеленський

11 вересня 2023, 21:24

Президент України, Володимир Зеленський, висловив переконання, що будь-яке скорочення або припинення військової підтримки Заходу Україні під час її боротьби за збереження державності та національної безпеки може справити лише негативний вплив і створити загрози для самого Заходу. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Economist.

«Якщо ти не з Україною, то ти з росією, а якщо ти не з росією, то ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, то вони допоможуть росії перемогти. От і все. Так, підтримка буде складною, особливо без значного прогресу на фронті», - підкреслив Зеленський.

В статті відзначається, що президент помітив зміну настроїв серед деяких своїх партнерів і стурбований цим.

«У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі, коли вони кажуть: "Ми завжди будемо з тобою". Але я бачу, що його чи її немає тут, не з нами. Деякі партнери можуть розглядати нещодавні труднощі України на полі бою як привід змусити її розпочати переговори з росією. Але це поганий момент, оскільки путін бачить те саме. путін не розуміє, що у довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% або 70% росіян. Ні, – його економіка програє. У міру того, як Україна збільшує свої удари всередині росії, росіяни почнуть ставити незручні питання щодо нездатності їхньої армії захистити їх», - зауважив Зеленський.

Президент також вказав на непередбачуваність того, як мільйони українських біженців, що перебувають в європейських країнах, відреагують на можливість повернутися назад в Україну. Він наголосив, що українці в цілому співпрацюють та вдячні тим, хто надав їм притулок, і не забудуть цю підтримку. Але вигнати їх "у куток" не буде "доброю історією" для Європи.

Крім цього, Зеленський вказав на ослаблення авторитету президента росії внаслідок недавньої спроби перевороту в росії та вбивства євгена пригожина, очільника групи найманців «вагнера».