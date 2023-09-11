На росій очікують потужних атак: навколо москви розмістили нові ппо – розвідка

12 вересня 2023, 18:42

Навколо москви розмістили нові системи протиповітряної оборони. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони Великобританії.

Зазначається, що в останні тижні на росії переглянули структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо москви, з метою ефективнішого захисту від атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

У вересні 2023 року системи ППО СА-22 були розміщені на висотних будівлях москви.

☝Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, росія також розмістила системи СА-22 на дахах офіційних будівель у москві.

За словами британської розвідки, це може дозволити системі виявляти та нейтралізувати цілі, зокрема БпЛА. Офіційні джерела також наголошують на тому, що влада прагне забезпечити населення міста відповідною безпекою, а точніше – убезпечити «центри прийняття рішень», бо за безпеку народонаселення на росії хвилюються в останню чергу.

😱Раніше було повідомлено про встановлення системи ППО на даху міністерства оборони рф, а також розташування ЗРК "панцир" на сміттєзвалищі в москві.