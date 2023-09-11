Повернено ще 13 дітей з тимчасово окупованих регіонів

12 вересня 2023, 21:37

Сьогодні, 12 вересня, Україна вдало повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це розповів виконавчий директор організації Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Врятувати цих дітей з окупації — завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше — повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні", - підкреслив Кулеба.

📌Виконавчий директор організації розповів, як мама ховала Олесю від окупаційної влади й односельців цілий рік, щоб дівчинку не примусили навчатися в школі за російськими стандартами та програмою.

📌В іншій родині батьки відвезли дітей — Микиту, Сашка й Андрія — до бабусі й дідуся на лівий берег, де було безпечніше, але після визволення Правобережжя виявилося, що діти залишилися в окупації, а батьки — на вільній від загарбників території.

📌Розлучені батьки Поліни, Тараса й Матвія після початку повномасштабної війни опинилися по різні боки ідеологічної барикади: мати має проукраїнську позицію, а батько – проросійську, причому він заборонив матері вивезти дітей і примушував ходити їх у російську школу. Матері ж окупанти погрожували позбавленням батьківських прав.

Про подробиці порятунку дітей Кулеба не розповів, але додав, що за результатами 11 рятувальних місій організація повернула в Україну 176 дітей.