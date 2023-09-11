Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство
12 вересня 2023, 14:13

На росії путін розповів про умови для «діалогу» з Україною

Поки що президент на росії путін висловив можливість розпочати діалог з Україною, якщо Сполучені Штати скасують заборону на переговори з росією. Цю заяву він зробив під час Східного економічного форуму.

👀"Якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай тоді скасують указ президента України, який забороняє вести переговори. Там же декрет вийшов президента – він заборонив сам собі вести переговори та всім іншим. Ось Блінкен каже, що вони готові. Ну, добре, указ цей нехай скасують для початку. Це перший крок", – зазначив путін.

путін також підкреслив, що росія не може припинити бойові дії, оскільки Україна проводить контрнаступ.

👀«Мені з багатьох сторін ті люди, з якими ми спілкуємося, які хотіли б виступити як посередники, кажуть: "А ви готові на припинення бойових дій?". Ну як ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежна сторона проводить контрнаступ», – додав російський путін.

📌Зазначимо, що на початку жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який обмежує можливість переговорів із путіним, але водночас залишає відкритими можливість переговорів з росією.

❗ Днями Зеленський заявив, що наразі не найкращий момент для переговорів з росією і він готовий до тривалої війни з агресором.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: