Агресори рф почали перекидати резерви з глибокого тилу

12 вересня 2023, 15:45

Російські війська активно вживають заходів для зміцнення своєї оборони на фронті та запобігання можливому прориву українських військ. Про це повідомляє Military Media Center у вівторок, 12 вересня.

"росіяни активно стягують резерви з метою укріплення своїх оборонних позицій перед можливим проривом українських військ. Інформація свідчить, що для забезпечення невразливості своїх оборонних ліній, противник проводить перегрупування між різними напрямками дій та направляє на фронт резерви, які раніше розташовувалися на глибині російської території", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «противник збільшив активність використання керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів Ланцет та ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed"».

Важливо відзначити, що з початку контрнаступу в червні Збройні Сили України звільнили понад 300 квадратних кілометрів території на півдні та сході України.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підкреслив, що навіть настання холодної та вологої погоди не призведе до припинення контрнаступу Збройних Сил України. За його словами, українські війська продовжать наступати, не зважаючи на негоду.