Місце знаходження російських «Іскандерів» у Білорусі, та їх кількість

13 вересня 2023, 20:38

У 2023 році військовослужбовці Білорусі отримали дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» від російської федерації, які були введені на озброєння 465 ракетної бригади. Цю інформацію надала моніторингова група "Беларускі Гаюн", вказавши, що частина цієї техніки вже була використана раніше.

За даними моніторингової групи, 465 ракетна бригада Збройних сил Республіки Білорусь розташована в місті Осиповичі Могильовської області.

Спостерігачі нагадали, що 1 лютого Міністерство оборони Білорусі оголосило про введення в експлуатацію ОТРК Іскандер-М. Проте відомості про підрозділ, до якого була передана техніка, залишаються конфіденційними.

"Важливо відзначити, що перші Іскандери, які надійшли до Збройних сил Республіки Білорусь, вже мали попереднє використання в російських військах, і це було не менше семи років", - зауважується в матеріалі.

📅Друга партія ОТРК була доставлена до Білорусі 30 серпня. Військові зазначили, що це не є останнім постачанням техніки з російської федерації.