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Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
14 вересня 2023, 13:26

До суду на Ілона Маска подав Мін’юст США

Правоохоронні органи США вважають, що мільярдер Ілон Маск може мати відношення до порушення ухвали Федеральної торгової комісії (FTC) Штатів, яке може вплинути на конфіденційність і безпеку в соціальній мережі "Х" (раніше відомій як Twitter). Про це повідомило Міністерство юстиції США в інформації від 11 вересня, оприлюдненій Axios.

«Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp. і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність та безпеку даних», - пояснили в Мін'юсті США, зазначивши, що позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).

⚠Також було проведено розслідування Федеральною торговою комісією, яке виявило хаотичну обстановку в компанії. Це викликало серйозні питання стосовно дотримання X Corp. вимог і стандартів.

📌У дослідженні Єврокомісії йдеться про те, що, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включаючи Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає і важливу роль у цьому відіграв Twitter Ілона Маска.

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