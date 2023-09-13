До суду на Ілона Маска подав Мін’юст США

14 вересня 2023, 13:26

Правоохоронні органи США вважають, що мільярдер Ілон Маск може мати відношення до порушення ухвали Федеральної торгової комісії (FTC) Штатів, яке може вплинути на конфіденційність і безпеку в соціальній мережі "Х" (раніше відомій як Twitter). Про це повідомило Міністерство юстиції США в інформації від 11 вересня, оприлюдненій Axios.

«Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp. і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність та безпеку даних», - пояснили в Мін'юсті США, зазначивши, що позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).

⚠Також було проведено розслідування Федеральною торговою комісією, яке виявило хаотичну обстановку в компанії. Це викликало серйозні питання стосовно дотримання X Corp. вимог і стандартів.

📌У дослідженні Єврокомісії йдеться про те, що, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включаючи Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає і важливу роль у цьому відіграв Twitter Ілона Маска.