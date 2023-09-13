14 вересня 2023, 14:15 Допомагаємо переселенцям з Луганщини знайти роботу по всій Україні Фахівці служби зайнятості проводять консультації внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу через активні бойові дії та мають намір знайти роботу за місцем свого тимчасового проживання. Спеціалісти консультують щодо отримання чи поновлення статусу безробітного та виплат допомоги по безробіттю, надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, надають інформацію стосовно перенавчання та видачі ваучерів, ознайомлюють з актуальними вакансіями та дистанційними формами взаємодії з клієнтами. Графіки роботи представників центрів зайнятості за адресами : ✅ м. Вінниця: вул. Праведників світу, 43-б.

📅 Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00. ✅ м. Дніпро: пл. Троїцька, 5А (орієнтир — Свято-Троїцький кафедральний собор).

📅 Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00.

📅 Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00. пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац Культури «Металург» (лівий берег).

📅Консультації: щоп’ятниці з 10:00 до 15:00.

📅Консультації: щоп’ятниці з 10:00 до 15:00. вул. Володимира Антоновича, 89.

📅Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00.

📅Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00. Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Шевченка, 32Г.

📅Консультації: щовівторка та щочетверга з 09:00 до 13:00. ✅ м. Івано-Франківськ: вул. В'ячеслава Чорновола, 128 (стадіон "Рух").

📅 Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щочетверга з 10:00 до 13:00. ✅ м. Київ: вул. Мала Житомирська, 16/3.

📅 Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00.

📅 Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00. бульвар Марії Примаченко, 8.

📅 Консультації: щосереди з 11:00 до 15:00.

📅 Консультації: щосереди з 11:00 до 15:00. вул. Поліська, 14.

📅Консультації: щоп'ятниці з 10:00 до 15:00.

📅Консультації: щоп'ятниці з 10:00 до 15:00. вул. Рене Декарта, 14.

📅Консультації: щосереди з 10:00 до 15:00. ✅ м. Львів: вул. Рудненська, 10.

📅 Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00. ✅ м. Одеса: вул. Катерининська, 32.

📅 Консультації: щовівторка та щоп'ятниці з 10:00 до 14:00. ✅ м. Рівне: вул. Кавказька, 9А.

📅 Консультації: щоп'ятниці з 11:00 до 14:00. ✅ м. Харків: вул. Данилевського, 38.

📅 Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щосереди з 10:00 до 13:00. ✅ м. Черкаси: вул. Чехова, 9А.

📅 Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00. ✅ м. Чернівці: вул. Головна, 128.

📅 Консультації: щосереди з 10:00 до 13:00. 📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86 або

або пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;

пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини. ❗ Надаємо підтримку з питань зайнятост і: 👉 телеграм-канал;

👉 вайбер-канал. 📌 Актуальні вакансії на 👉 Telegram Робота зараз.

📌 Сервіс "Єдиний портал вакансій" за 👉 посиланням.

📌 Відділ рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців за 👉 посиланням.

📌 Сайт Державної служби зайнятості розділ «Шукаю роботу» за 👉 посиланням. Джерело: "Луганський ОЦЗ" irtafax.com