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Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
01 жовтня 2023, 18:34

Мітинги та протести сколихнули Варшаву на тлі майбутніх виборів

У Варшаві в цю неділю, 1 жовтня, тисячі людей долучилися до мітингу опозиції, повідомляє Reuters. Опозиція сподівається, що цей марш стане найбільшим протягом останніх десятиліть і заохотить людей брати участь у виборах. За інформацією польських ЗМІ, на мітингу зібралося близько 600-800 тисяч людей.

"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", - сказав лідер опозиційної Громадянської платформи Дональд Туск натовпу на центральній площі Варшави. Багато людей розмахували польськими та європейськими прапорами, пише агенція.

Туск, колишній президент Європейської Ради, висловив думку, що правляча національно-консервативна партія Право і Справедливість (PiS), якою керує Ярослав Качинський, може мати на меті вивести Польщу з ЄС. Також Туск визначив вибори як вирішальні для прав меншин і жінок.

Партія PiS, яка перебуває при владі з 2015 року, обіцяла не допускати мігрантів до Польщі, називаючи це основою для національної безпеки. Також вони обіцяють продовжувати спрямовувати кошти на підтримку сімей та похилого населення.

📊Опитування громадської думки показують, що PiS може перемогти на виборах, але може поставати перед труднощами у формуванні більшості через невдоволення деяких громадян зростанням вартості життя та триваючого руйнування системи демократичних обмежень і противаг.

📅Нагадаємо, що Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина закликали Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт агропродукції.

Джерело: "Reuters"
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