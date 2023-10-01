НБУ анонсує впровадження нового режиму керованої гнучкості обмінного курсу

02 жовтня 2023, 21:37

Національний банк України анонсує впровадження нового режиму керованої гнучкості обмінного курсу, який стартує з 3 жовтня. Про це повідомляється на сайті регулятора у понеділок, 2 жовтня.

«За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

📊Зазначається, що новий підхід дозволить гривні реагувати на зміни в попиті та пропозиції на валютному ринку, враховуючи обидва напрямки – зростання та зниження курсу. Але НБУ обіцяє ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатися ключовим гравцем на ньому.

«Національний банк значно обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», – наголосив регулятор.

При цьому курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що й останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків, зазначили у НБУ.

📢 Голова Нацбанку, Андрій Пишний, на брифінгу заявив, що ця зміна не означає повернення до плаваючого курсу, адже регулятор залишається ключовим у визначенні курсових параметрів.

«НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку», – сказав він.

Нововведення, як стверджує голова НБУ, націлене переважно на бізнес, що проводить операції з валютою на міжбанківському ринку.

📅Нагадаємо, що у вересні НБУ продав рекордний обсяг валюти з січня. А з початку року регулятор для підтримки балансу на ринку продав 19,4 млрд доларів.