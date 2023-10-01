Шмигаль зустрівся з делегацією МВС у Києві

02 жовтня 2023, 12:49

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснив зустріч з представниками місії МВФ, де вони обговорили ключові питання чотирирічної програми фінансування України. Про це він повідомив у Telegram

"Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів", - наголосив Шмигаль.

📈Він відзначив тісну співпрацю України з партнерами з питань реформ та розвитку економіки. Прем'єр-міністр також розповів про ключові напрямки урядової діяльності, включаючи залучення інвестицій, підтримку малого та середнього бізнесу та розвиток державно-приватного партнерства.

"Обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення", - додав прем'єр-міністр.

📅Нагадаємо, що місія МВФ розпочала свої зустрічі в Україні з представниками влади та іншими ключовими партнерами вже 1 жовтня. У березні цього року МВФ затвердив чотирирічний фінансовий пакет для України на суму 15,6 млрд доларів.

📊Україна має можливість отримати три транші на загальну суму 4,5 млрд доларів у цьому році, з яких перший транш у розмірі 890 млн доларів вже був отриманий 3 липня. Водночас українська влада повинна реалізувати низку структурних маяків для продовження фінансування.