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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
02 жовтня 2023, 17:02

Зеленський підписав закон про передачу зарплат полонених їхнім родинам

Президент України, Володимир Зеленський, підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Інформацію про це з 2 жовтня можна знайти на веб-порталі Верховної Ради.

Закон № 9638, який було прийнято парламентом 6 вересня, передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти внаслідок особливих обставин їхнім родинам. Важливо відзначити, що це не стосується тих, хто здався у полон добровільно.

Окрім цього, документ встановлює грошові компенсації за невикористані дні відпусток для осіб, які перебувають на військовій службі, а також надає фінансову підтримку сім'ям за невикористані дні відпусток у випадку загибелі (смерті).

❗Важливим аспектом є також вдосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Джерело: "Верховна Рада України"
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