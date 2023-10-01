У МВС підтвердили самогубство підлітків у Києві

02 жовтня 2023, 17:57

Правоохоронці розслідують подію, яка трапилася 2 жовтня у Києві, де двоє молодих людей випали з 24 поверху будинку. Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу, про це повідомили у МВС.

У понеділок, близько 12:00 години, поліція отримала повідомлення про те, що перехожі виявили двох осіб без ознак життя поблизу одного з будинків у Києві. Загиблі, як встановлено, брат та сестра, 2005-го та 2006 років народження.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що підготовку та сам фатальний стрибок підлітки демонстрували у прямому ефірі своїх соцмереж, вони покінчили життя самогубством цілеспрямовано.

Також користувачі соцмереж вказують, що на попередніх відео хлопець з дівчиною зізнавалися, що між ними були статеві стосунки й те, що вони вживали наркотики.

Пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук підтвердила, що телефони загиблих також були вилучені правоохоронцями для дослідження, а відео, яке вони розміщували у соцмережах, буде використане як речовий доказ у розслідуванні.