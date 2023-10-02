Понад 3 години вночі росіяни атакували південь України, сили ППО знищіли всі БпЛА

03 жовтня 2023, 13:41

Вночі з понеділка на вівторок, 3 жовтня, російська федерація влаштувала чергову атаку безпілотниками на південно-східні регіони України, як повідомили у Силах оборони півдня України. Ворожий напад тривав понад 3 години.

«Кілька хвиль ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину. 17 дронів-камікадзе знищено в нашій зоні відповідальності: 16 – Миколаївщина, 1 - Дніпропетровщина. Влучань не допущено», – зазначили у Силах оборони півдня.

📢 Глава Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, повідомив, що його область була атакована 13 безпілотниками та однією крилатою ракетою.

«Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали», - заявив голова регіону.

📢Лисак також зазначив, що уламки від збиття безпілотників приземлилися на територію промислового підприємства в Павлограді.

«Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів», - додав голова ОВА.

❗ Агресор продовжував обстріли та терор на Нікопольщині, використовуючи важку артилерію для атак на Мирівську громаду. Зафіксовано пошкодження 2-х приватних будинків та господарської споруди, але інформації про постраждалих наразі немає.