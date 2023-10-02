Римський статут ратифіковано у Вірменії, незважаючи на погрози росії

03 жовтня 2023, 16:11

Національні збори Вірменії ратифікували Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який раніше, у березні, видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Згідно з інформацією від News Armenia, за ратифікацію проголосували 60 депутатів, інші 22 виступили проти. Для прийняття рішення потрібні були щонайменше 54 голоси.

Рішення ратифікувати Римський статут Вірменія оголосила відразу після видачі ордера на арешт путіна у березні. На росії обурилась, та назвали цей крок "недружнім" який, "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин".

Вірменія підписала Римський статут ще у 1998 році, але до цього часу не ратифікувала його. Після ратифікації країна матиме право арештувати путіна, якщо він вирішить відвідати її територію.

📅 Раніше росія відмовилася визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

📌Варто відзначити, що Римський статут, який лежить в основі роботи суду, не ратифікували більше ніж 70 держав, включаючи США, Китай, Індію, Ізраїль, Іран та Україну. Міністр юстиції України Денис Малюська раніше пояснював це тим, що ратифікацію можна буде розглядати лише після закінчення війни, тому що "в українських військових сформувалась хибна думка про цей документ, яку неможливо змінити в умовах воєнного стану".