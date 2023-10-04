Ситуація щодо російського вторгнення на 04.10.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 279,8 тис. осіб, знищено понад 6600 артсистем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 279890 (+450) осіб,
- танків ‒ 4745 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18) од,
- артилерійських систем – 6612 (+47) од,
- РСЗВ – 802 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41),
- крилаті ракети ‒ 1530 (+1),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 946 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!