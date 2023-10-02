Повідомлено про підозру так звану «заступницю голови виборчої комісії лнр»

04 жовтня 2023, 12:28

СБУ продовжує заходи із встановлення осіб та документування діяльності організаторів незаконних «виборів», проведених за вказівкою кремля на Луганщині для легалізації окупаційного режиму.

Серед ключових підозрюваних в організації протиправного «електорального процесу» - так звана «заступниця голови виборчої комісії лнр».

«ВК лнр» є органом окупаційної адміністрації, спеціально створеним у 2015 р. для підготовки та проведення референдумів та виборів в інтересах окупантів. Члени «комісії» обіймають в угрупованні «лнр» державні посади та діють за безпосереднього керівництва ЦВК рф та представників адміністрації президента рф.

Фігурантка добровільно обійняла посаду «заступника голови ВК лнр» у липні 2023 р. і відтоді займалася підготовкою псевдовиборів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, організувала навчання для представників російських партій, зареєстрованих в «лнр», з питань фінансування виборчої кампанії, реєстрації кандидатів, порушень «виборчого законодавства» тощо. Здійснювала інформаційно-пропагандистське супроводження підготовки до «голосування», фактично виконуючи функцію спікера «виборчої комісії».

10 вересня зловмисниця провела підсумкове засідання «ВК лнр», на якому було підтверджено проведення незаконних «виборів» на тимчасово окупованій території Луганської області та затверджено їх результати.

Окупаційна чиновниця підозрюється у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, а також в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

❗ Їй загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Оскільки правопорушниця перебуває на тимчасово окупованій території, проводяться комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

📌Триває досудове розслідування, яке проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.