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Суспільна думка
Суспільство / Події
04 жовтня 2023, 13:30

У Рівному рятувальники реанімували песика, якого врятували з пожежі

У понеділок, 2 жовтня, о 17:40 рятувальники з Рівного отримали виклик про пожежу у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Василя Червонія. Вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі. Співробітники ДСНС витягли з задимленої кімнати собаку, яка вже була без свідомості. Про це повідомили з ГУ ДСНС Рівненської області.

✔️ Рятувальники, використовуючи апарати для захисту органів дихання та зору, увійшли в задимлену квартиру. Там вони виявили непритомну собаку, яку вивели на свіже повітря.

✔️ За допомогою дихального апарата та стиснутого повітря реанімація тварини тривала протягом декількох хвилин. Був проведений непрямий масаж серця, доки собака не відновила дихання. Після цього її напоїли водою та прикрили ковдрою.

Джерело: "Головне управління ДСНС у Рівненській області"
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