У Рівному рятувальники реанімували песика, якого врятували з пожежі

04 жовтня 2023, 13:30

У понеділок, 2 жовтня, о 17:40 рятувальники з Рівного отримали виклик про пожежу у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Василя Червонія. Вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі. Співробітники ДСНС витягли з задимленої кімнати собаку, яка вже була без свідомості. Про це повідомили з ГУ ДСНС Рівненської області.

✔️ Рятувальники, використовуючи апарати для захисту органів дихання та зору, увійшли в задимлену квартиру. Там вони виявили непритомну собаку, яку вивели на свіже повітря.

✔️ За допомогою дихального апарата та стиснутого повітря реанімація тварини тривала протягом декількох хвилин. Був проведений непрямий масаж серця, доки собака не відновила дихання. Після цього її напоїли водою та прикрили ковдрою.