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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 грудня 2023, 13:05

Ситуація щодо російського вторгнення на 03.12.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять понад 332 тис. осіб, знищено понад 600 засобів ППО ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 332040 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5575 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,
  • артилерійських систем – 7949 (+8) од,
  • РСЗВ – 913 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1569 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1140 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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