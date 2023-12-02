Побиття Дубінського у СІЗО не підтверджено – Поліція

03 грудня 2023, 13:54

Правоохоронці не підтвердили факт нанесення тілесних ушкоджень народному депутату Олександру Дубінському у СІЗО. Про це у неділю, 3 грудня, повідомила поліція Києва після проведення внутрішньої перевірки.

Зазначено, що до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдано тілесних ушкоджень.

📢«Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», - йдеться у заяві.

Тим часом в Telegram-каналі Дубінського з'явилася інформація, що начальник СІЗО прийняв рішення перевести депутата в одиночну камеру з відеоспостереженням.

Також заявлено, що судово-медичне обстеження «не проводилася, оскільки Дубінського не дозволили вивезти із СІЗО».

📅 Нагадаємо, раніше сам депутат поскаржився, що його побили у київському СІЗО.