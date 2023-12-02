Повідомлено про підозру п’ятьом освітянам Луганщини за співпрацю з окупантами, ще чотирьох – судитимуть

03 грудня 2023, 14:18

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру п’ятьом окупаційним «директорам» закладів освіти на захопленій ворогом території регіону.

Стосовно ще чотирьох – завершено спеціальне досудове розслідування і скеровано обвинувальні акти до суду.

Усім інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані – колишні вчителі, які обіймали різні посади в навчальних закладах Луганщини, у тому числі керівні. Вони пішли на співпрацю з окупантами та навесні 2022 року стали «директорами».

Під їхнім безпосереднім керівництвом впроваджувалися російські стандарти освіти у створених «Курячівській основній школі», «Троїцькій середній школі № 2», «Хворостянівській основній школі та «Павловській школі №12».

Ще одна підозрювана – колишня працівниця Новопсковського професійного аграрного ліцею. Вона отримала підвищення – обійняла посаду «заступника директора з навчально-виробничої роботи» у так званій «державній освітній установі середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж».

Псевдокерівниці відповідали за організацію навчання за «новою» програмою. Вилучили підручники українською мовою, за їхніми дорученнями в освітніх закладах розмістили атрибутику держави-агресора, а предмети викладалися виключно російською.

Під час проведення масових заходів вони возвеличують рф та так звану «лнр», викривлюючи ставлення учнів до історичних подій та агресивно налаштовуючи їх до України.

Стосовно «директорів» так званих «Олексіївської середньої школи», «Старобільського коледжу» державної освітньої установи лнр «Луганський державний педагогічний університет», «Кононівського НВК», «Микільської середньої школи» матеріали обвинувачення прокурори вже скерували до суду. За співпрацю з окупаційною владою держави-агресора обвинувачених судитимуть заочно.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.