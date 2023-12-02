Херсонщина під черговим російським обстрілом, загинув чоловік

03 грудня 2023, 14:47

У результаті ворожого мінометного обстрілу у населеному пункті Херсонського району сталася трагедія — загинув 78-річний місцевий мешканець. Про це у неділю, 3 грудня, повідомила Херсонська обласна прокуратура, вказавши, що інцидент трапився приблизно о 11:20.

📢«Внаслідок обстрілу загинув 78-річний місцевий житель. Травми, несумісні з життям, чоловік отримав перебуваючи у власному гаражі. Снаряд влучив безпосередньо у будову. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється», - наголосили прокурори.

За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, село Садове потрапило під російський обстріл із тимчасово окупованого лівобережжя.

Наразі розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, згідно із частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.