Україна вже отримала від Польщі 18 самохідних гаубицб «AHS Krab»

03 грудня 2023, 16:41

Польща вже надала Україні 18 самохідних гаубиць «Krab». Відомо, що загалом є домовленості про постачання Україні понад пів сотні таких машин. Про це у неділю, 3 грудня, повідомила новинна агенція PAP.

📢«AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин», - ідеться в повідомленні агенції.

Зазначено також, що Україна та Польща "підписали контракт на виробництво і передання 56 Krab", які вважаються "нічним жахом" для росіян.

📈Польща, починаючи від початку повномасштабних військових дій рф проти України, передала ЗСУ різноманітну військову техніку, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. До того ж заплановане постачання самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).

📅Раніше було повідомлено, що Україна отримала пакет військової допомоги від ФРН, включаючи тисячі артилерійських снарядів 155 мм та партію патронів до снайперських гвинтівок.