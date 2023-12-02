По двом лікарням та житловому будинку у Херсоні вдарили російські окупанти

03 грудня 2023, 17:01

Окупаційні російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку та двох лікарнях у Херсоні. На жаль, одна людина загинула та троє цивільних дістали поранення. Про це у неділю, 3 грудня, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у мережі Telegram.

Також сьогодні російські загарбники вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє отримали поранення. Наразі усім постраждалим надається медична допомога.

Крім цього, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що російські війська обстріляли дві лікарні міста, та в цьому випадку люди не постраждали.

📢"Російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих. Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що росія — держава-терорист", - повідомив Андрій Єрмак.

📢«Окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.