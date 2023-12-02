Зросла кількість загиблих та поранених у Херсоні від російського обстрілу

03 грудня 2023, 19:50

Зросла кількість загиблих людей внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки в Херсоні, а поранених — до семи. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі у неділю, 3 грудня.

📢«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей. Усі травмовані наразі ушпиталені», — написав він.

Голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін, розповів у фейсбуці, що одна з жертв — літня жінка. Вона загинула на зупинці біля багатоповерхівки. Травми отримали жінки 35, 42, 47 та 52 років, а також чоловіки 28 та 46 років.

За інформацією Прокудіна, усі поранені мають травми легкої та середньої тяжкості. Російські окупанти підступно влучили по житловій цивільній забудові. Ворожий удар відбувся по багатоповерхівці і на територію поблизу двох лікарень.

Херсонська обласна прокуратура раніше повідомила, що російські загарбники близько 15:30 неділі, 3 грудня, масовано обстріляли місто зі ствольної артилерії.