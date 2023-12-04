Ситуація щодо російського вторгнення на 04.12.2023

За добу Сили оборони знищили 770 російських окупантів та 12 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять 332,8 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 332810 (+770) осіб,
- танків ‒ 5580 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10401 (+5) од,
- артилерійських систем – 7961 (+12) од,
- РСЗВ – 913 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1569 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 1141 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!