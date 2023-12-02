Парламент Болгарії може подолати вето президента на постачання Україні 100 БТРів

04 грудня 2023, 19:41

Президент Болгарії Румен Радев використав своє право вето для зупинки постачання 100 бронетранспортерів Україні, проте парламент планує подолати цю перепону. Національні збори мають намір переголосувати та відхилити вето президента. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомила болгарська служба "Радіо Свобода".

📢«Існує необхідна більшість, яка подолає вето президента на угоду про постачання Україні бронетехніки», - заявив речник Національних зборів Росен Желязков.

Таку ж саму позицію висловив прем'єр-міністр Ніколай Денков. Голова парламентської групи "Рух за права і свободи" (ДПС) Делян Пєєвськи назвав вето Радева «ганьбою».

Президент Радев виправдовує своє вето тим, що депутати не оцінили ступінь «непридатності» бронетранспортерів. Він вважає, що ці технічні засоби можуть знайти застосування внутрішньо в країні, наприклад, при охороні кордону чи боротьбі зі стихійними лихами.

📢«Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом», – заявив президент Болгарії.

Радев повернув закон для повторного голосування, де парламент (Національні збори) може відхилити його вето та вимагати виконання угоди.

✅Ратифікація угоди про постачання 100 бронетранспортерів відбулася 22 листопада парламентом Болгарії. Чотири фракції підтримали угоду, а проти були соціалісти та проросійське "Відродження".

Даний договір про передачу техніки ще у серпні підписали МВС Болгарії та Міноборони України після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії.

👉БТРам, які хочуть передати Україні, — приблизно вже 40 років, вони були задіяні болгарськими силами правопорядку лише у 1984-1989 роках під час кампанії з насильницького переселення турецького населення країни. У МВС Болгарії їх вважають «застарілими».