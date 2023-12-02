До Луганська завітали БпЛА, вибухала та палала нафтобаза

04 грудня 2023, 13:25

Повідомляється про вдалу атаку безпілотних летальних апаратів по нафтобазі у тимчасово окупованому Луганську. Про це вранці зазначив «журналіст» російського пропагандистського ресурсу "известия" денис кулага та чисельні проросійські "інформаційні" ресурси. Сама вибухова подія відбулася в ніч на 4 грудня.

📢«Ця ніч у Луганську була, м'яко кажучи, непросто... На міську нафтобазу був наліт безпілотників-камікадзе», - поділився він у своєму телеграм-каналі.

«Журналіст» також виклав відео пожежі та вогневу роботу ППО російських окупантів проти дронів. За попередніми звітами загарбників, – вдалося уникнути людських жертв.

Атака сталася у пізній вечір в неділю, 3 грудня, за свідченням місцевих мешканців, які поділились інформацією через телеграм-канал "Труха Луганськ".

Пропагандистський канал росіян "Mash на Донбасі" також повідомив про спалах одного з резервуарів, але полум'я вдалося локалізувати.

📅Нагадаємо, що 8 листопада колаборант михайло філіпоненко загинув унаслідок підриву автівки в тимчасово окупованому Луганську (також його син відомий тим, що розвішував російські трикольорові ганчірки на захоплених територіях Луганщини та очікує зустрічі з батьком).