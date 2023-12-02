400-річну скульптуру Скорботного Христа повернули з Польщі до Львова

04 грудня 2023, 14:25

Відреставровану скульптуру Скорботного Христа з каплиці Боїмів повернули до Львова. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у понеділок, 4 грудня, радницею міського голови Львова зі збереження культурної спадщини.

📢«Скульптура, демонтована наприкінці 2021 року через аварійний стан, була відправлена ​​до реставраційної майстерні. Війна стала на заваді використанню спеціального лазерного пристрою для очищення, тому скульптуру перевезли до Варшави», - зазначено у повідомленні.

Там було здійснено необхідні докладні дослідження, відреставровано та доповнено втрачені елементи, включно з німбом та терновим вінцем за кошти польського фонду "Полоніка".

Відремонтована скульптура вже була представлена на виставці у Варшаві з 24 жовтня по 25 листопада і незабаром буде доступна для огляду у Львові на виставці "Те, чого не видно", яка розпочнеться з середини січня. Після завершення виставки планується встановлення скульптури на верхівці каплиці Боїмів.

Неабияке художнє значення та цінність має фігура Ісуса Христа, встановлена на куполі усипальниці наприкінці XVI століття, яку створив видатний скульптор Андрій Бемер. На скульптурі висічено рядок: "Перехожий, зупинись і подумай, твоє страждання більше за моє".