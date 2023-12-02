Під російським обстрілом Херсонщина, загинула людина

04 грудня 2023, 16:17

Голова Херсонської обласної адміністрації, Олександр Прокудін, повідомив про атаку російських військ на Херсонську громаду, що призвела до поранень та жертв серед цивільного населення.

З його слів, в Антонівці російські загарбники обстріляли житлові будинки. На жаль, травми несумісні з життям отримав місцевий житель 1959 року народження. У селі Інженерне під ворожий обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці.

📢«У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці. До лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка», - зазначив Прокудін.

Раніше було повідомлено про обстріл дитсадка у Шуменському мікрорайоні Херсона, де постраждала одна людина. В будівлі дошкільного закладу зруйновано стіни, вибиті вікна.

📅Нагадаємо, що у селі Чорнянка Таврійської громади Каховського району (окупована частина Херсонщини) російські окупанти вбили чоловіка з психічними розладами.