Україна отримала сучасні комплекси ППО – Зеленський

04 грудня 2023, 16:35

Україна отримала від західних партнерів передові системи протиповітряної оборони та ракети для ППО. Президент Володимир Зеленський оголосив про це в Telegram після селекторної наради 4 листопада.

📢«Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям», - поділився він, не розкриваючи конкретні деталі про які саме системи йде мова.

Президент наголосив, що важливим кроком є також розвиток власного виробництва зброї.

📢«Уперше вийшли на показник шість Богдан (САУ Богдан – ред.) на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», - додав Зеленський.

Президент також поділився позитивними новинами про зерновий коридор у Чорному морі, через який вже було транспортовано 7 мільйонів тонн вантажів.

Під час наради Зеленський отримав звіти розвідок та інформацію з фронту, де активні оборонні бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також про ефективні заходи на південному фронті.

Глава держави впевнено стверджує, що Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати Херсон.

Місцева влада на Херсонщині щоденно продовжує долати наслідки агресивних ворожих дій з боку російських військ та надає допомогу постраждалим.