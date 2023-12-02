Рятівне маскування: чоловік переодягнувся дитиною та намагався втекти з України

04 грудня 2023, 17:04

На Закарпатті прикордонникам вдалось затримати 29-річного мешканця Коломиї, який вже вчетверте намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

📢«Чоловік намагався переплисти Тису, й для цього він використав надувний матрац і, щоб відвернути увагу прикордонників, одягнув дитячу рожеву шапку, аби виглядати як дитина», - зазначається у повідомленні.

Прикордонна служба зазначила, що ці незвичайні та курйозні методи маскування не допомогли йому уникнути затримання.

📅Раніше, 15 червня на пункті пропуску "Росошани" на кордоні з Молдовою, прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно проникнути на територію іншої країни, ховаючись у багажнику в спеціальному боксі, призначеному для перевезення немовлят, відомому як бебі-бокс.

📅У березні 2022 року на кордоні було припинено спробу виїзду 37-річного киянина, який підробив документи, пов'язані зі смертю його дружини.