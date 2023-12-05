Ситуація щодо російського вторгнення на 05.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1030 російських окупантів та 26 артсистем ворога: загальні втрати рф становлять понад 333 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 333840 (+1030) осіб,
- танків ‒ 5587 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10416 (+15) од,
- артилерійських систем – 7987 (+26) од,
- РСЗВ – 913 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+3) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1570 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10483 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 1148 (+7)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!