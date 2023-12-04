Українців можуть змусити обов’язково носити з собою військовий квиток

05 грудня 2023, 20:06

У Верховній Раді планують можливість внесення законодавчих змін, щоб зобов'язати українців носити військовий квиток. Про це повідомив Федір Веніславський, народний депутат та член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, під час брифінгу 5 грудня.

📢«Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку»- зазначив він.

В Україні, враховуючи нинішню ситуацію з повномасштабним вторгненням росії, вже введено та багаторазово продовжено загальну мобілізацію.

Президент України Володимир Зеленський раніше доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову та прем'єр-міністру Денису Шмигалю розробити комплексний план мобілізації.

Також відомо, що у Верховній Раді готується до реєстрації великий законопроєкт зі змінами, пов'язаними з мобілізацією, військовим обліком та проходженням військової служби.